Мордовия – Беларусь: сотрудничество будет продолжаться

Глава Мордовии Артём Здунов 23 мая провел рабочую встречу с генеральным консулом Республики Беларусь в г. Нижний Новгород Олегом Швецом и представителем МИД России в г. Нижний Новгород Сергеем Маловым. Во встрече приняли участие и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев, первый вице-премьер Наталья Таркаева, руководитель Отделения в г. Саранске Представительства МИД России в г. Нижний Новгород Светлана Старцева, руководители Минэкономики, Минпрома, Минсельхоза.

Артём Здунов подчеркнул: «Наше взаимодействие устойчиво развивается и охватывает широкий спектр направлений. Мордовия и Беларусь действуют на основе двустороннего Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве и дорожной карты по углублению кооперационных связей между промышленными и аграрными предприятиями, укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества. У меня была личная встреча с Александром Григорьевичем Лукашенко. После нее мы очень много сделали - внешнеторговый оборот Мордовии с Республикой Беларусь за 2024 год увеличился на 20%. Мы нацелены на дальнейшее развитие побратимских связей, реализацию проектов в сфере науки, культуры, спорта и туризма».

Мордовские предприятия поставляют в Беларусь электрические машины и оборудование, железнодорожные вагоны, алюминий, медь и изделия из нее, готовые продукты из мяса, рыбы. Из Беларуси импортируется продукция машино- и станкостроения, деревообработки, химической и легкой промышленности, а также фармацевтика, сельхозсырье и продовольствие.

На базе компании «Аграрный ресурс» в Мордовии действует многофункциональный центр по продаже и техническому сопровождению техники производства Республики Беларусь. Отдельно Глава Мордовии отметил совместный проект с МАЗом – производство передвижных мастерских. Также в прошлом году администрацией Саранска для пассажирских перевозок закуплены автобусы белорусского производства.

Укрепляется сотрудничество в образовательной сфере. Мордовским государственным университетом заключено 20 соглашений с образовательными, научными организациями и предприятиями Республики Беларусь. В конце прошлого года открыт учебный класс на базе Института механики и энергетики для подготовки специалистов в области сельхозтехники.

Представитель МИД России в г. Нижний Новгород Сергей Малов отметил опыт работы и высокий профессионализм нового генерального консула - до назначения он занимал должность первого заместителя министра архитектуры и строительства Республики Беларусь. «Генеральный консул Республики Беларусь выполняет также и функции представителя по торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству. Это поможет налаживанию еще более тесного взаимодействия», - сказал он.

Олег Швец отметил: «Наши республики очень похожи. В том числе развитием сельскохозяйственного и промышленного сектора. Но мы не конкурируем - мы дополняем друг друга. Наш товарооборот растет из года в год, укрепляются кооперационные связи между предприятиями. Я посетил «Рузхиммаш», «ЭМ-Кабель», «Аграрный ресурс», «Лидер-Компаунд», многие кооперационные цепочки уже выстроены. Я посмотрел, как работает наша техника, наши автобусы – водители и пассажиры хорошо ее оценили. Уверен, что наше сотрудничество будет продолжаться».