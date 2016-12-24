«Олимпиада заканчивается, а дружба только начинается»

Команда Мордовии победила на юбилейной Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО»

25 апреля в Саранске подвели итоги десятой юбилейной Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа «IQ ПФО» среди студентов. География ее участников уже давно вышла за пределы ПФО, а в этом году мероприятие впервые стало международным – в нем приняли участие команды из Беларуси, Индии, Киргизии, Китая и Узбекистана. Олимпиада собрала представителей 18 регионов – Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновская областей. Также свои знания продемонстрировали студенты из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.



Итоги Интеллектуальный олимпиады:

Номинация «Спортивное «Что? Где? Когда?»

3 место - Пермский край;

2 место - Пензенская область;

1 место - Татарстан.



Номинация «Парламентские дебаты»

3 место - Башкортостан (Лина Нигматуллина и Булат Аюпова);

2 место - Мордовия (Назарий Шамсутдинов и Денис Меркульев);

1 место - Оренбург (Владислав Крюков и Данила Курошин).

Награждая номинантов, ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко отметил: «Желаю всем ребятам любить свою большую страну! Ценить дружбу между государствами!»



Номинация «Управленческие поединки»

3 место - Павел Крылов, Пермский край;

2 место - Ксения Сукманова, Ульяновская область;

1 место - Тагир Магасунов, Башкортостан.



Номинация «Конкурс инженерных команд»

3 место - Марий Эл;

2 место - Мордовия;

1 место - Ульяновская область.

Приз зрительских симпатий получила команда Кыргызской Республики.



Номинация «Робототехника»

3 место - Самарская область;

2 место - Татарстан;

1 место - Мордовия (Вадим Лимонов и Дмитрий Шумов).



Номинация «Программирование беспилотных авиационных систем»

3 место - Мордовия;

2 место - Оренбургская область;

1 место - Пермский край.

Команда Запорожской области, показавшая высокий результат, получила награду вне зачета.



Номинация «Пилотирование беспилотных авиационных систем»

3 место поделили Самарская область и Республика Башкортостан;

2 место - Пермский край;

1 место - Мордовия.

Ветеран специальной военной операции Миразим Исмаилов, награждавший призеров этих направлений, подчеркнул: «Ребята, продолжайте побеждать! Наша сила - в вас, молодежь!»



Награды призерам и победителю в общекомандном зачете вручили Глава Мордовии Артём Здунов и заместитель полномочного представителя Президента Росси и в ПФО Олег Машковцев. Они также передали памятные подарки участникам международных команд и команд с новых российских территорий.



Артём Здунов поблагодарил молодых людей за то, что приехали в Мордовию. «У нас добрая, гостеприимная республика, нам очень приятно, что соревнования такого уровня проходят именно в Саранске. Добро пожаловать к нам всегда! - подчеркнул Глава республики. - Личный зачет - это хорошо, но команда - это сила! Обретайте новый друзей и двигайтесь по жизни также активно!»



«Желаю, чтобы у всех вас были поводы гордиться своей страной, своими близкими и собой! Но для этого надо работать, и вы выбрали правильное направление - участие в интеллектуальной олимпиаде и развитие. Желаю, чтобы эта победа была не последней и вела вас к поставленной цели. Не останавливайтесь: немного вперед - это уже вперед, главное - не стоять на месте!» - обратился к студентам Олег Машковцев.



Ну а сильнейшими среди всех команд-участниц стали: бронзовый призер - Оренбургская область, серебряный - Пермский край, победитель - Республика Мордовия.



В завершение состоялась премьера гимна олимпиады «IQ ПФО» и выступление группы «BrassBurgers».



Участники из разных субъектов делились впечатлениями: IQ-олимпиада - отличная возможность прокачать свои навыки, наметить новые возможности для развития и завести новые полезные знакомства. Многие студенты принимали участие в состязании уже не первый год, а некоторые уже реализовали собственные проекты по направлениям, которые представляли на олимпиаде.



Например, участник «Управленческих поединков» Иван Семавин третий год подряд приезжает в Мордовию, а в родной Уфе уже открыл свой клуб по обучению навыкам ведения переговоров.



Лина Нигматуллина при грантовой поддержке Росмолодежи организовала всероссийский турнир по парламентским дебатам.



Назар Шамсутдинов из Мордовии подчеркнул важность направления, которым занимается: «Искусство дебатов помогает налаживать коммуникацию, аргументированно отстаивать свою позицию. Уверен, что этот навык пригодится мне в жизни, им должен владеть каждый человек».



Представители Самарской области рассказали, как в конкурсе инженерных команд участники практически решали производственные задачи для конкретных промышленных предприятий регионов.



Надеемся, еще многие идеи участников Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа воплотятся в жизнь, и мы о них еще услышим!