Обращение Главы Мордовии к выпускникам школ 2025 года

Дорогие выпускники!

Поздравляю вас с важным и очень волнительным событием в жизни каждого человека - завершением школьного пути! Сегодня вы стоите на пороге нового увлекательного этапа, полного возможностей и вызовов. Перед вами открыты все двери. Выбирайте направление, ставьте цели и с уверенностью идите к ним. Помните, что путь к успеху лежит через знания, трудолюбие и целеустремленность.

В этом году больше 10 тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов школ Мордовии сделают шаг навстречу взрослой жизни. Каждый обладает уникальным талантом и безграничным потенциалом. Используйте их, чтобы реализовать свои идеи и стать профессионалами будущего. Не бойтесь мечтать масштабно. Гордитесь своей Родиной, пусть любовь к ней вдохновляет вас на добрые дела.

Особую благодарность выражаю вашим родителям, учителям и наставникам, которые с теплом и терпением вели вас к успеху. Благодаря их поддержке вы смогли пройти этот нелёгкий, порой тернистый путь. Они дали вам первые уроки мужества и патриотизма, привили уважение к нашим традициям и ценностям. Их любовь и внимание на долгие годы останутся для вас источником силы и вдохновения.

Желаю вам успехов в предстоящих экзаменах, уверенности в своих силах, постоянного стремления к новым знаниям и достижениям! Пусть ваш жизненный путь будет ярким, а будущее - светлым и радостным!

Глава Республики Мордовия А. Здунов