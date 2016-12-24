«У нас с вами общая задача – рост экономики республики»

Глава Мордовии Артём Здунов 23 мая принял участие в заседании общего собрания членов Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». В Технопарке Мордовии собрались представители крупнейших, ведущих компаний и предприятий республики, члены Правительства региона.

«У нас с вами, у Правительства и бизнеса, одна задача – рост экономики республики. А также решение важнейших социальных задач – модернизация рынка труда, профессиональное образование, сохранение людей в республике, повышение их производительности труда. Мы работаем вместе – я всегда чувствую плечо поддержки предпринимателей и бизнеса», - подчеркнул Артём Здунов.

Было отмечено, что по многим показателям по итогам 2024 года в республике достигнута положительная динамика. Индекс промышленного производства увеличился на 7%, выпуск продукции – на 20%, заработной платы – на 26%, более чем в два раза увеличились объемы поставок в госкорпорации и крупные компании.

Приоритет для развития бизнеса – инвестиционная деятельность, насыщение экономики и производственного сектора оборотными средствами. Только в прошлом году предприятиями республики реализовано более 30 инвестпроектов.

Глава Мордовии подчеркнул, что за последние годы сформировано много новых инструментов и институтов развития, к которым компании могут обращаться за поддержкой. Задача для кабинета министров и фондов – максимальная поддержка бизнеса. Важнейший инструмент – бизнес-миссии в субъекты России и зарубежные страны.

Важно, что в республике действует новое республиканское трехстороннее Соглашение между Правительством, Федерацией профсоюзов и Региональным отделением союза работодателей. В актуальный вариант включен новый раздел «Демографическая и семейная политика, корпоративные программы поддержки рождаемости». Важно, что среди регионов страны эта передовая практика.

Напомним, что в этом году в Мордовии внедрена новая мера поддержки рождаемости – предоставление жилья в найм для семей работников бюджетной сферы при рождении ребенка. Глава Мордовии отметил, что будет приветствоваться, если к этой работе будут подключаться и бизнес-структуры, тем более, что такие примеры на предприятиях республики уже есть.

Артём Здунов поблагодарил членов регионального объединения за командную работу, вовлеченность в общественную повестку, стараются сделать инвестиционный, деловой климат более комфортным и развивают экономику республики.

Первый вице-президент - Управляющий директор Управления регионального развития РСПП Сергей Мытенков подчеркнул, что отделение РСПП Мордовии – одно из лучших в России. Он положительно оценил наличие актуального для современных реалий трехстороннего соглашения. Оно, в том числе, включает в себя пункты о поддержке бойцов, вернувшихся с СВО, их трудоустройстве. «Благодарю всех от лица руководства РСПП. Для нас Мордовия – якорное региональное отделение. Спасибо за работу и развитие экономики страны», - сказал Сергей Мытенков.

Председатель регионального отделения СПП РМ Виктор Бирюков отменил, что в это непростое время производительность труда – основной показатель жизни и дальнейшего развития региона. «Главная задача для всех жителей республики, чтобы темп, который мы взяли по развитию республики, не снижался, а экономика развивалась, - подчеркнул Виктор Бирюков. - Благодарю Главу Мордовии за помощь в решении многих важных для бизнеса вопросов на федеральном уровне. Дорогу осилит идущий – если мы будем едины, у нас все получится. Мы должны быть инновационными и современными. Будем двигаться дальше!»

Член Правления РСПП Иван Утенков заострил внимание на сотрудничестве бизнеса и государства в вопросах трудоустройства и поддержки участников СВО и их семей. «Российский бизнес был, есть и будет на службе у Отечества. Наш долг – оказать здесь ребятам достойный прием», - подчеркнул он.

В ходе заседания спикеры также рассказали о мерах поддержки предприятий фондами развития промышленности России и Мордовии, экономическом развитии региона, льготном режиме, который предоставляет особая экономическая зона Мордовии, работе бизнеса в АПК и молодежной сфере, развитии корпоративного спорта, взаимодействии общественных организаций и предпринимательского сообщества.