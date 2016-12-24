Акция «Сад Памяти»: в Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Шестой год подряд Мордовия принимает участие в международной акции «Сад Памяти». Она уже стала настоящим символом памяти и бесконечного уважения к подвигу советского народа – наших близких, бабушек и дедушек. 80 лет назад они не дрогнули перед врагом, победив фашизм, дали возможность жить многим поколениям.

В рамках акции жителями почти 50 стран ежегодно высаживается более 27 миллионов деревьев в память о каждом, кто ценой своей жизни подарил нам эту Великую Победу. Наша республика вновь приняла участие в акции «Сад Памяти». 30 апреля к акции вместе со школьниками, студентами, работниками предприятий и организаций, студенческими отрядами, общественными деятелями и просто жителями микрорайона присоединился Глава Мордовии Артём Здунов. Общими усилиями на улице Красной заложили новую аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Руководитель республики поблагодарил всех за участие в акции. «Важно, что каждый из нас посадит дерево. Всего их будет 27 миллионов – это 27 миллионов жизней, которые унесла Великая Отечественная война. Давайте увековечим память наших предков, покажем пример нашим потомкам, - сказал Артём Здунов. – Самое важное – мы высадим сегодня сталинградский тополь, который уцелел во время бойни. Ученые смогли его размножить, сегодня он появится в Саранске».

К участникам акции обратился ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Александр Асманов: «Наши деды не могли даже предположить, что мы, их потомки, будем однажды сражаться с нацистской нечистью. Особенно такое не могли предположить те ветераны, которые высаживали сады на Украине, - что однажды их внуки предадут их. Сегодня мы с вами помним, мы едины как никогда в желании не забыть. Вечная память великому поколению, победившему в Великой Отечественной войне! Вечная слава погибшим участникам специальной военной операции! Слава Героям, которые находятся сейчас на передовой! Спасибо всем вам, что вы плечом к плечу сегодня здесь!»

Главный региональный организатор акции «Сад памяти», министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Адель Галиуллин поблагодарил всех, кто внес вклад в организацию и проведение мероприятия.

Глава Мордовии высадил саженец тополя Победы, прародитель которого и по сей день растет на площади Павших Борцов в Волгограде. Посажен он был в 1936 году вместе с еще девятью тысячами других молодых деревьев. Практически все они в период боев 1942-1943 годов погибли. Лишь один тополь выстоял: изрешеченный пулями, снарядами и осколками, он ожил весной 1943 года, став живым памятником стойкости, мужества и непобедимости. В преддверии 80-летия Великой Победы саженцы тополя Победы высажены по всей стране в честь знаменательной даты.

На улице Красной Саранска в этот день также посадили 150 саженцев сосны и тополя. Люди целыми семьями взялись за лопаты и лейки, чтобы сохранить память о подвиге героев, сохранить историю. В общей сложности жители всей республики в рамках акции высадят более 22 тысяч деревьев.

Член республиканского совета ветеранов Мария Белых поделилась: «Это событие имеет большое воспитательное значение для становления личностей наших детей. Радостно, что здесь сегодня столько молодых ребят!»

Маленький Илья рассказал: «Сегодня здесь посадят много деревьев, я тоже посажу. Оно вырастет, и мы с мамой и папой будем здесь гулять».

Каждое из этих деревьев – символ нашей памяти. Будем хранить ее и передавать будущим поколениям.