В пресс-центре Мордовии обсудили обеспечение детской безопасности в летний период

23 мая в пресс-центре Мордовии прошла конференция, посвященная обеспечению детской безопасности в летний период. Актуальные вопросы по данной теме рассмотрели представители силовых структур региона.



Представитель МВД по РМ старший лейтенант полиции Алексей Попов рассказал о профилактике преступлений и правонарушений, связанных с детьми и подростками во время летних каникул, а также ответственности за совершенные противоправные действия.

Он отметил, что большая их часть совершается ребятами, которые по различным причинам не участвуют в летней оздоровительной кампании. Кроме того, Алексей Попов подчеркнул необходимость вовлеченности родителей в процесс воспитания своих детей, проведении с ними инструктажа о безопасности жизни в быту и за пределами дома, сохранности имущества, соблюдении ПДД, запрете употребления алкогольных и других веществ.



Правоохранитель упомянул о новых способах мошенничества с вовлечением несовершеннолетних. Сейчас злоумышленники используют игры, предлагая принять участие в розыгрышах цифрового контента и выполнять задания, в которых направляют ссылки с вредоносными программами. Желая заполучить очередной артефакт, ребенок отправляет мошенникам личные данные родителей - коды банковских карт или фото их документов. Также, делая рассылки по мессенджерам, киберпреступники обещают легкую подработку, делая подростка соучастником афер.

Страдают от действий мошенников и сегодняшние старшеклассники, сдающие экзамены. Выпускникам приходят сообщения с предложением купить по ссылке ответы на них, заполнив специальную форму. В итоге ученик лишается профиля на едином портале государственных услуг.

Задача мам и пап как можно раньше рассказать ребенку о том, кто такие мошенники и как они действуют, научить с осторожностью относиться к любым заманчивым предложениям в сети.



В своем выступлении представитель регионального управления СК России Наталья Афанасьева напомнила взрослым об опасности оставления малолетних детей у открытых окон или в проветриваемом помещении.

«Для предупреждения несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон многоэтажных домов, рекомендуем не оставлять ребенка одного в помещении, также необходимо использовать блокираторы - они не позволят малышу самостоятельно открыть окно», - подытожила спикер.

Наталья Афанасьева рассказала и о подростковой преступности, подчеркнув, что по ряду тяжких и особо тяжких преступлений уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста. В этой связи несовершеннолетние не только могут стать жертвами преступлений, но и сами могут ответить перед законом за их совершение. Самое суровое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы, грозит за терроризм.

Александр Романов, инспектор Центра ГИМС МЧС России по РМ, поделился статистикой несчастных случаев на воде с участием детей. Выступающий обозначил, что их главной причиной становятся отсутствие навыков плавания, бесконтрольность, шалость и низкий уровень профилактических мероприятий в образовательных учреждениях. В этом году главной целью совместной ведомственной работы станет поднятие уровня плавательной и водно-спасательной подготовки у подрастающего поколения. Спикер напомнил, что в нашем регионе предусмотрена ответственность за оставление детей без контроля у воды. Планируется проводить традиционные рейды акваторий и зон отдыха для выявления нарушителей. Кроме того, Александр Романов призвал не забывать об индивидуальных спасательных средствах.



Не была оставлена без внимания и тема детского дорожно-транспортного травматизма. Инспектор по особым поручениям госавтоинспекции МВД по РМ капитан полиции Николай Фирсов отметил, что порой дети страдают из-за халатности родителей, которые приобретают для них мототехнику, пренебрегая отсутствием водительского удостоверения и опыта вождения, не используют удерживающие средства в своих автомобилях. Также у юных пешеходов, ребят на велосипедах и самокатах нет элементарных знаний правил дорожного движения.

Исправить ситуацию полицейским помогает большая информационная работа - масштабные профилактические акции, беседы, участие в родительских собраниях.