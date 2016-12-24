В Доме Республики обсудили повышение финансовой грамотности и профилактику кибермошенничества

Глава Мордовии Артём Здунов 23 мая провел рабочую встречу с управляющим Отделением – Национальным банком по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Алексеем Ивановым. Обсуждалась работа Отделения по повышению финансовой грамотности населения и финансовой доступности услуг в сельской местности.

Алексей Иванов рассказал, что одно из наиболее значимых направлений деятельности Банка России – финансовое просвещение. Отделение реализует как собственные проекты по финансовой грамотности для разных категорий граждан, так и совместные с республиканскими ведомствами, образовательными и другими организациями. В общей сложности в минувшем году проведено более 100 разноплановых мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности.

Активно ведется и совместная работа в рамках акции «Бизнес-десант», которую проводит Центр «Мой бизнес» для предпринимателей республики. Эксперты отделения выезжают в районы республики и рассказывают предпринимателям об альтернативных источниках финансирования и Системе быстрых платежей для бизнеса. Ежегодно совместно c «Педагог13.ру» проводятся курсы повышения квалификации педагогов по преподаванию основ финансовой грамотности.

Третий год подряд Отделение Банка России организует межведомственный проект «Неделя финансовой грамотности». В прошлом году мероприятие впервые прошло в формате форума.

«Такие проекты позволяют охватить значительное число жителей нашей республики всех категорий, привлечь экспертов из различных министерств, ведомств, организаций финансового сектора, оптимизировать проводимую работу по финансовой грамотности. Особое внимание уделяем профилактике кибермошенничества. Эту работу планируем расширять», - отметил Алексей Иванов.

В ходе встречи также было отмечено, что важное направление – повышение финансовой доступности, особенно это касается оказания услуг в сельской местности и отдаленных населенных пунктах. Во многих отдаленных населенных пунктах нет офисов банков или банкоматов, и люди не могут получать необходимые финансовые услуги. Сейчас создаются сельские кабинеты доступности финансовых услуг. Их основное назначение – предоставление сельским жителям безопасного доступа к интернет-ресурсам: порталу Госуслуги, сайтами МФЦ, банков и финансовых маркетплейсов. В минувшем году такие кабинеты были открыты в селах Темниковского района, в планах на текущий год – Ичалковский район.

Глава Мордовии поддержал эти направления работы Отделения – все это существенно помогает обезопасить граждан региона от действий мошенников: «Давайте заострим внимание не только на массовости мероприятий, но на их эффективности. Нужно сделать упор на родительские собрания с нового учебного года – нужен максимальный охват. Мы должны увидеть результат, что снизится количество обманутых людей».