В связи с массовой гибелью рыбы в реке Алатырь Росприроднадзор проведет в Мордовии внеплановую проверку МУП «Коммунальник»

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Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия продолжает работу по установлению возможных источников загрязнения реки Алатырь, приведшего к массовой гибели рыбы.
По информации ведомства, инспекторы проведут проверку деятельности МУП Ромодановского сельского поселения «Коммунальник». Основанием для контрольно-надзорных мероприятий стало требование прокуратуры Республики Мордовия, которая полагает, что сброс сточных вод данного предприятия может являться причиной гибели водных биологических ресурсов.
В Росприроднадзоре отмечают, что очистные сооружения предприятия отсутствуют в Федеральном государственном реестре объектов негативного воздействия на окружающую среду, на обязательный учет предприятием они поставлены не были.
В рамках проверки будет проведен осмотр территории, изучена экологическая документация МУП «Коммунальник», осуществлены отборы проб сточных вод и отходов.
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