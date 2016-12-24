В связи с массовой гибелью рыбы в реке Алатырь Росприроднадзор проведет в Мордовии внеплановую проверку МУП «Коммунальник»

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия продолжает работу по установлению возможных источников загрязнения реки Алатырь, приведшего к массовой гибели рыбы.

По информации ведомства, инспекторы проведут проверку деятельности МУП Ромодановского сельского поселения «Коммунальник». Основанием для контрольно-надзорных мероприятий стало требование прокуратуры Республики Мордовия, которая полагает, что сброс сточных вод данного предприятия может являться причиной гибели водных биологических ресурсов.

В Росприроднадзоре отмечают, что очистные сооружения предприятия отсутствуют в Федеральном государственном реестре объектов негативного воздействия на окружающую среду, на обязательный учет предприятием они поставлены не были.

В рамках проверки будет проведен осмотр территории, изучена экологическая документация МУП «Коммунальник», осуществлены отборы проб сточных вод и отходов.