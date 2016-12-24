В Рузаевке по проекту «Энергия спорта» скоро появится новая благоустроенная территория

В Мордовии проводится комплексное развитие населенных пунктов, благоустройство парков, скверов, аллей и других общественных пространств. Эта работа ведется в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Рузаевке в этом году благоустраивают общественную территорию по проекту «Энергия спорта». Он стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году. В скором времени пустырь по ул. 40 лет Победы станет уютным и современным городским пространством.

В настоящее время уже завершена планировка территории. Строители устанавливают бордюры, монтируют сцену. Подрядчиком заказаны малые архитектурные формы, предусмотренные проектом. Кроме того, для любителей активного отдыха проложат велодорожки, для проведения мероприятий возведут амфитеатр, отдельную зону отведут под выгул домашних животных. В проекте постарались учесть все пожелания жителей города железнодорожников.

Возможность повлиять на развитие родного города у жителей Мордовии есть и сегодня. Для этого необходимо принять участие во Всероссийском рейтинговом голосовании и выбрать общественное пространство, которое будут благоустраивать в следующем году.

Отдать свой голос за ту или иную территорию можно через платформу Госуслуги, перейдя по ссылке https://clck.ru/3LdUig. Также на улицах и в других многолюдных местах работают волонтеры, они помогают проголосовать всем желающим.