Жители Мордовии решают, какие общественные территории благоустроят в двух городах республики в следующем году

До завершения голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» остается меньше трех недель. Напомним, что до 12 июня жители Мордовии могут выбрать, какие общественные пространства благоустроят в нашей республике в следующем году.

В проекте участвуют 6 территорий, расположенных в Саранске и Рузаевке. В их числе Бульвар Эрьзи, Бульвар Воинова и набережная реки Саранки на участке от ул. Титова до ул. Ботевградской, находящиеся в столице Мордовии, а также общественное пространство, ограниченное автодорогой по ул. З. Космодемьянской, МБОУ «СОШ № 9» и домами № 82, 84, 86, Бульвар Знаний по ул. Юрасова и общественное пространство по ул. Мира, которые расположены в городе железнодорожников.

Проголосовать за объекты, которые, по вашему мнению, наиболее нуждаются в обновлении, можно здесь: vk.cc/cLe3bG.

А тем временем продолжается благоустройство объектов, которые были выбраны в прошлом году. Это сквер по ул. Мордовская в Саранске и Привокзальная площадь в Рузаевке. Территории, которые граждане выберут сейчас, для обоих городов станут десятыми, юбилейными локациями, благоустроенными по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Федеральный проект реализуется в нашей стране с 2017 года по решению Президента России с целью повышения уровня комфорта городов и вовлечения жителей в решение вопросов развития городской среды. С этого года он проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».