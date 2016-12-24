В Мордовии 27-летняя барышня погорела при торговле криптовалютой на забугорной платформе

Репортер

По информации МВД по РМ, 27-летняя жительница Саранска обратилась в полицию после того, как не смогла вывести свои деньги со счета брокерской компании.

В полиции она рассказала, что для покупки криптоваюты воспользовалась инвестиционным предложением в телеграм. Связавшись с администратором сайта, жительница Саранска в течение трех месяцев пополняла открытый якобы на ее имя лицевой счет. Но за это время она не только не получила обещанной прибыли, но и не смогла вернуть свои 653 тысячи рублей.

Как выяснилось, потерпевшая использовала платформу «Tilzurvo», которая на сайте Центрального банка России имеет отметку как «нелегальный профессиональный  участник рынка ценных бумаг» и находится в недружественной стране.

В настоящее время по факту совершенного мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Устанавливаются личности злоумышленников.

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