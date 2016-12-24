Глава Саранска и руководитель «Горводоканала» ответили на вопросы граждан в прямом эфире

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22 мая в Пресс-центре РМ прошел прямой эфир с главой городского округа Саранск Владимиром Быковым и директором МП «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» Юрием Шохиным. Во время эфира были затронуты вопросы реализации проектов благоустройства, а также модернизации инженерных систем.
Как сообщил Владимир Быков, в городе ведется постоянный мониторинг уборки территорий, покоса травы в летний период, на контроле находится состояние тротуаров и внешний вид городской инфраструктуры. Администрация старается поддерживать диалог с жителями, что помогает своевременно реагировать на проблемы и устранять их.
На ремонт тротуаров в этом году выделено 30,3 млн. рублей. Будет отремонтировано 33 тротуара, в частности, четная и нечетная сторона ул. Веселовского.
В ближайшее время начнется ямочный ремонт на улицах Пролетарская, Ботевградская, Строительная и частично Севастопольская, также он продолжится на других участках. Градоначальник отметил, что продолжается ремонт и установка новых остановочных павильонов, в ближайшее время появятся еще десять.
В этом году в городе проводится капитальный ремонт в общеобразовательных школах №8 и №18, музыкальной школе № 1, а также в детском саду № 55. Планируется, что объекты будут сданы к началу нового учебного года.
Во время эфира Юрий Шохин рассказал о ходе работ по замене коллектора по ул. Республиканская. Участок от ул. Московской до Красноармейской откроется до 12 июня. Завершение реконструкции канализационного коллектора с восстановлением асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Республиканская планируется в 3 квартале 2025 года.
По инвестиционной программе ремонтируется большой водовод протяженностью 7,5 км. Из федеральных источников финансирования планируется отремонтировать 6 объектов, в
Запись прямого эфира можно посмотреть по ссылке.
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