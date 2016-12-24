Артём Здунов принял участие в V заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы»

В Казани под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и Заместителя Премьера Госсовета КНР Чжана Гоцина 21 мая состоялось V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы». В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, представители 14 российских, в том числе Глава Мордовии Артём Здунов, и 6 китайских регионов. Участники обсудили перспективы развития отношений двух стран в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул важность Совета, созданного Президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, для развития двустороннего экономического партнерства, укрепления дружбы и доверия. «Как и в России, в Китае работают по многим государственным программам и проектам, которые направлены на улучшение инфраструктуры и качества жизни. Постоянный диалог дает возможность обмениваться полезным опытом и получать новые результаты. Надеюсь, что сотрудничество России и Китая будет и дальше укрепляться», - сказал вице-премьер.

В приветственном слове полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров отметил: «2025 год ознаменован памятными событиями, которые еще теснее сближают наши страны и определяют их роль в мире. Подтверждение этого – визит Председателя КНР господина Си Цзиньпина в Москву для участия в праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне. Россия и Китай ищут новые пути движения в будущее. Одним из механизмов здесь является формат «Волга-Янцзы».

Важный аспект развития отношений – рост договорной базы, сейчас насчитывается 54 рамочных соглашения в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Мордовия была отмечена в числе регионов-лидеров по этой работе, наряду с Башкортостаном, Татарстаном, Самарской и Саратовской областями (по пять соглашений о сотрудничестве), Чувашией и Нижегородской областью (по шесть соглашений).

«Показатели внешней торговли свидетельствуют о взаимной заинтересованности и позитивном развитии партнерства наших стран. По итогам 2024 года товарооборот между регионами ПФО и КНР вырос на 6,9% по сравнению с предыдущим годом. При этом для большинства регионов ПФО Китай является основным торговым партнером», – сказал Игорь Комаров.

«В последние годы благодаря стратегическому руководству Председателя Си Цзиньпина и Президента Владимира Путина китайско-российские отношения всегда двигаются вперед по верному направлению, показывая зрелый, стабильный, стрессоустойчивый и яркий характер, - отметил Чжан Гоцин. - В свою очередь, высококачественная сельхозпродукция ПФО, в том числе пшеница и рапсовые масла, преодолела 1000 верст и стала доступна простым китайским семьям».

Глава Мордовии Артём Здунов в своем выступлении на заседании Совета подчеркнул: Китайская Народная Республика – один из важных партнеров Мордовии. В 2024 году товарооборот республики с Китаем составил почти треть от общего внешнеторгового оборота региона. Этот показатель вырос более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом. «Мы работаем по поставкам продовольствия глубокой переработки, органической продукции. Увеличили поставки механизмов, оборудования, технической продукции», - отметил Артём Здунов.

Сотрудничество Мордовии с Китаем выходит за рамки торговли. В республике открыто отделение Общества российско-китайской дружбы, создан Русско-Китайский институт (который реализует пять направлений подготовки бакалавриата и магистратуры). В августе прошлого года при поддержке Росмолодежи в Саранске состоялось мероприятие по развитию международного молодежного сотрудничества в сфере креативных индустрий – Арт-резиденция «Мордовия-Китай».

Было отмечено, что подписан протокол об укреплении дружеских отношений между городским округом Саранск и городом Чжэньцзя‌н. Соглашение охватывает экономику, торговлю, науку, культуру, спорт, здравоохранение и образование. Активно развивается взаимодействие с провинциями Аньхо‌й, Хуна‌нь, Сычуа‌нь, Хубэ‌й, а также с городом Чунци‌н – заключены соглашения о сотрудничестве с каждым из этих регионов. Кроме того, в сентябре прошлого года состоялась бизнес-миссия делегации Мордовии в Китайскую Народную Республику. Двустороннее взаимодействие будет укрепляться.

Укрепление гуманитарных связей – одно из основных направлений для стран. В связи с объявленными Президентом России и Председателем КНР 2024 и 2025 годов Годами культуры России и Китая особое внимание уделяется просветительским, концертным и спортивным мероприятиям.

В ходе заседания Совета также выступил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. На площадке V заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» подписаны несколько проектов соглашений между правительствами субъектов ПФО и провинций Китая.