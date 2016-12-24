Артём Здунов встретился с бойцами студенческих отрядов

Глава Мордовии Артём Здунов 22 мая принял участие в открытии трудового семестра студенческих отрядов республики. В Мордовии более 3,5 тысячи бойцов студенческих отрядов, они работают по разным направлениям: это педагогические, строительные, медицинские, путинные, сельскохозяйственные отряды, трудовые отряды подростков, студенческие отряды проводников и студенческие сервисные отряды.

Руководители направлений студенческих отрядов республики рассказали Главе Мордовии о своей работе. В обсуждении вопросов развития движения студотрядов приняли участие первый вице-премьер Галина Лотванова, вице-премьер Инсаф Хайруллин, мэр Саранска Владимир Быков.

Было принято решение об увеличении численности строительных отрядов - в следующем году предстоит реализовать большой объем работ по капремонту образовательных организаций. Студенты должны помочь!

Отлично работают педагогические студенческие отряды. Они созданы на базе четырех вузов и двух учреждений СПО. В их составе более 2300 человек. В прошлом году в республике прошел окружной чемпионат по вожатскому мастерству. «Вожатское направление - наша гордость. Не снижайте высокую планку!» - сказал Артём Здунов.

Студенческие отряды – это не просто молодежное движение. Это настоящая школа жизни. Глава Мордовии поздравил бойцов со стартом летнего сезона и вручил путевки в трудовой семестр. Руководитель республики пожелал молодым людям провести лето с максимальной пользой, не только поработать, но и создать молодые семьи, подумать о рождении детей.