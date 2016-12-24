В Доме Республики обсудили экологическую обстановку на реке Алатырь

Глава Мордовии Артём Здунов 22 мая провел рабочее совещание по вопросам загрязнения реки Алатырь в Ичалковском и Ромодановском районах республики. В нем приняли участие руководители профильных ведомств, контрольно-надзорных органов, районных администраций.

Участники встречи подробно доложили руководителю региона о хронологии событий, предпринятых мерах и текущей обстановке. С докладом выступил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Адель Галиуллин. В целях выявления источников загрязнения реки Алатырь прокуратурами Ичалковского и Ромодановского районов с привлечением специалистов Минлесхоза РМ проводятся проверки на предприятиях, осуществляющих сбросы сточных вод в притоки Алатыря – реки Инсар и Татар-Веленьлей, очистных сооружений, относящихся к промышленным площадкам, взяты пробы воды из водоемов.

Были заслушаны также доклады о ситуации и предпринимаемых мерах руководителя Управления Роспотребнадзора по РМ Татьяны Харитоновой, заместителя руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии Александра Кармайкина и начальника отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по РМ Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Александра Горячева.

И.о. Председателя Правительства Мордовии Батыр Эмеев отметил, что кроме проверок на предприятиях и их очистных сооружениях проводится мониторинг других источников несанкционированного сброса отходов в эти водоемы. Для решения задачи было предложено сформировать рабочую группу, в которую войдут представители всех государственных и надзорных органов, а также руководители промышленных предприятий.

Артём Здунов поддержал это предложение и дал ряд поручений, касающихся, в том числе определения источников и сроков получения ответственными лицами информации о сбросах отходов и их последствиях, дополнительных мерах по выяснению обстоятельств случившегося, установлению нанесенного ущерба. К работе должны подключиться все ответственные органы, налажено четкое межведомственное взаимодействие. Виновные будут названы после всестороннего изучения ситуации. Также было поручено в обязательном порядке регулярно исследовать воду в Алатыре в ходе купального сезона.

«Надо предпринять все необходимое, чтобы выявить виновных в сложившейся ситуации и избежать ее повторения», - подчеркнул Глава региона.