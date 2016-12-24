Игорь Комаров и Чжан Гоцин приняли участие в открытии VIII Форума Ассоциации вузов «Волга-Янцзы»

21 мая 2025 года полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и заместитель Премьера Госсовета Китайской Народной Республики Чжан Гоцин приняли участие в открытии VIII Форума Ассоциации вузов «Волга-Янцзы», который направлен на расширение обмена в области образования, науки, культуры и туризма.

В Ассоциацию входят 87 учебных заведений из ПФО и Китая. Сегодня между ними заключено более 60 соглашений и договоров.

На открытии Форума Игорь Комаров и Чжан Гоцин отметили его значимость для укрепления российско-китайских отношений. «Развитие межвузовского сотрудничества – одно из приоритетных направлений в формате «Волга-Янцзы». Созданная в 2017 году по итогам второго заседания Совета Ассоциация высших учебных заведений активно способствует расширению межвузовского взаимодействия. Считаю это сообщество перспективной экспертной площадкой и эффективным драйвером развития студенческого, академического и научно-технического взаимодействия наших вузов», – отметил Игорь Комаров.

В ходе мероприятия представители 20 высших учебных заведений Приволжского федерального округа и 9 вузов Китая обсудили образовательный и научный потенциал сотрудничества, а также наметили новые векторы развития межвузовского гуманитарного партнерства.

В этот же день Игорь Комаров и Чжан Гоцин посетили технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк имени учёного-изобретателя Башира Рамеева», разработчика первых советских ЭВМ. Гости ознакомились с возможностями ИТ-парка, оценили его общественные пространства и конференц-залы, киберспортивную арену и детский технопарк.

Глава Минцифры Республики Татарстан Айрат Хайруллин рассказал об истории создания одного из крупнейших технопарков в Восточной Европе: казанский ИТ-парк ориентирован на формирование комфортных условий для цифровой индустрии, способствует развитию стартапов, ИТ-компаний, помогает инициативной творческой молодежи и представителям инвестфондов.

Здесь также размещена сервисная и общественная инфраструктура, включая детский технопарк, конференц-залы, зоны общественного питания и уникальную киберспортивную арену, которая стала одной из площадок «Игр будущего» в 2024 году.

Резидентами технопарка являются крупные компании, такие как «СберБанк», «HeadHunter», «ВКонтакте», «БАРС Груп», а также сотни стартапов и начинающих ИТ-предпринимателей.

Руководитель республиканского Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина презентовала гостям экономический и инвестиционный потенциал Татарстана.

Игорь Комаров и Чжан Гоцин также осмотрели достопримечательности Казанского Кремля.