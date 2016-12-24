В Саранске в связи с проведением полумарафона ЗаБег.РФ ограничат движение и изменят маршруты общественного транспорта

По информации Администрации города, 24 мая с 7:00 до 13:00 будет ограничено движение транспорта по нескольким улицам Советская, Серова, Московская, Рабочая и Севастопольская.

Также будут внесены изменения в схемы движения ряда маршрутов общественного транспорта.



Автобусные маршруты: №№ 8, 19, 20, 22, 24, 28, 35, 45 вместо улиц Рабочая и Московская будут осуществлять движение по ул. Коммунистическая – ул. Ботевградская – ул. Старопосадская и далее по действующим маршрутам.



Автобусный маршрут №5 вместо ул. Севастопольская будет осуществлять движение по ул. Коммунистическая – ул. Ботевградская – ул. Старопосадская и далее по действующему маршруту.



Троллейбусный маршрут №15:

- при движении с Юго-Западной части города вместо улиц А. Невского - Московская - Рабочая троллейбусы будут осуществлять движение по ул. Гагарина – ул. Полежаева – пр. Ленина - ул. Коммунистическая и далее по действующему маршруту.



- при движении с микрорайона Химмаш вместо улиц Рабочая– Московская - А. Невского троллейбусы будут осуществлять движение по пр. Ленина – ул. Васенко – ул. Гагарина и далее по действующему маршруту.