На личном приеме жители обратились к Главе Мордовии с вопросами о ремонте дорог, замене лифта и благоустройстве

22 мая Глава Мордовии Артём Здунов провел прием граждан по личным вопросам в приемной Президента РФ. Круг вопросов, с которыми пришли к руководителю республики жители Мордовии, широкий. Это и ремонт дорог, и благоустройство, и ЖКХ.



Жительница многоквартирного дома по улице Сущинского в Саранске обратилась с просьбой о замене лифта. С момента постройки дома в 1986 году лифтовый механизм существенно износился. Валентина Ивановна поделилась: порой страшно пользоваться лифтом, он очень часто ломается, постоянно приходится вызывать службу по ремонту. Между тем, в подъезде живут инвалид по состоянию здоровья и участник СВО.



В ходе обсуждения было отмечено, что сейчас проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядной организации для замены этого лифта, а сами работы будут проведены во 2-3 квартале 2026 года.



Глава Мордовии поручил провести тщательную диагностику имеющегося лифтового оборудования, чтобы максимально уменьшить количество его поломок до момента замены. А к установке нового лифта приступить в самом начале обозначенного периода.



Еще один вопрос касался наружного освещения пешеходного тротуара, соединяющего поселок Гагарина и микрорайон «Юбилейный». Дорожка длиной около 300 метров и мостик через реку Тавла были построены по просьбам местных жителей – они особенно востребованы школьниками, которые учатся в Центре образования «Высота». В темное время суток передвигаться здесь не совсем безопасно, родителям приходится встречать детей с фонариками. Кроме того, появились дефекты в асфальтовом покрытии.



Мэр Саранска Владимир Быков доложил, что подготовительная работа по подключению дополнительных светоточек уже ведется.



Артём Здунов поручил оборудовать наружное освещение к началу учебного года, а пока оперативно отремонтировать сам тротуар.



Житель поселка Ударный Александр Павлушкин от лица односельчан рассказал о проблеме местных жителей. Дорога в районе пересечения улиц Центральная и Лесная пришла в негодность. В месте прохождения водопропускной трубы образовался бугор – машины, проезжая, задевают его днищем. Да и в целом участок дорожного полотна имеет выбоины, просадку и трещины.



Глава республики обозначил руководству района срок проведения ремонтных работ – до 1 августа текущего года.



Жительница села Пуркаево Дубенского района Людмила Бояркина также обратилась к руководителю региона с дорожным вопросом – 6 км автодороги «с. Чеберчино – с. Пуркаево – Дом-интернат» находятся в ужасном состоянии. Между тем, в селе располагается дом-интернат, в котором проживают более 150 человек, их регулярно возят в медучреждения республики для обследований и лечения. Школа в селе не действует, поэтому школьный автобус доставляет ребят в соседнее село. Да и 610 жителей села регулярно преодолевают дорожные ухабы по работе и личным делам.



Запланированный период проведения ремонта – до 1 сентября 2026 года. Артём Здунов поручил сдвинуть срок проведения работ на более ранний период и приступить, как только начнется сезон дорожного благоустройства. А пока провести ямочный ремонт, чтобы на время улучшить ситуацию.



В Чамзинском районе жителей также беспокоит состояние одной из центральных улиц райцентра – ул. Республиканская. По ней курсирует общественный транспорт, проходит маршрут школьного автобуса. Состояние дорожного полотна при этом оставляет желать лучшего. Глава района Андрей Сазанов доложил, что ямочный ремонт проведен, но полотно требует более тщательного ремонта.



Глава Мордовии подытожил: контракт на капремонт участка дороги в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже заключен. Подрядчик ООО «Тандем» приступит к работам в июне текущего года.