Батыр Эмеев рекомендовал компании «Ремондис» усилить работу с обращениями граждан и оперативно устранять замечания

И.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев 21 мая посетил в Саранске площадку регионального оператора по вывозу отходов - компании «Ремондис».

«С директором предприятия Светланой Бегиссе обсудили ключевые вопросы — обеспечение чуткого и своевременного реагирования на обращения жителей, а также уборку не только из контейнеров, но и прилегающей территории», - сообщил в телеграм Батыр Эмеев.

В настоящее время контейнерный парк для сбора отходов насчитывает в республике 17 347 единиц, 500 контейнеров остаются в резерве. В прошлом году для повышения качества услуг компания закупила новую технику на сумму 200 миллионов рублей.

Качество уборки контролируется в логистическом центре. У каждой бригады — смартфоны с маршрутами, графиком и фотофиксацией. Работа отслеживается в режиме реального времени — это помогает быстро реагировать и совершенствовать процессы.

«Рекомендовал усилить работу с обращениями граждан и оперативно устранять замечания. Порядок должен быть не на словах, а на улицах. Системно и ежедневно», - заключил руководитель кабинета министров Мордовии.