В Мордовии сельчанин выслушал приговор суда за угон ассенизаторной машины для работ по хозяйству

Репортер

48-летний житель села Ельники ответил в суде за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. На скамью подсудимых его привели хлопоты по хозяйству.

По информации МВД по РМ, следствие установило, что в октябре прошлого года обвиняемый попросил у знакомого во временное пользование ассенизаторную автомашину на базе «ГАЗ-53» для откачки канализации у себя в хозяйстве. Но при этом сельчанин не имел соответствующей категории в водительском удостоверении, поэтому владелец автомобиля ему отказал.

Тогда фигурант дела приехал в Краснослободск к месту парковки нужной техники. Воспользовавшись отсутствием владельца, через незапертую дверь кабины он проник в салон, оставленными в замке зажигания ключами завел двигатель и выехал к себе домой.

Выполнив необходимые работы, мужчина вернул автомобиль на прежнее место, но с небольшими повреждениями цистерны.

После проведенного разбирательства вину в содеянном житель Мордовии не признал. Тем не менее, суд вынес обвинительный приговор – мужчине было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Это наше достояние!»

В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева

Акция «Сад Памяти»

В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

«KazanForum-2025»

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия

1
Заказать рекламу
1
1
1