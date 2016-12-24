В Мордовии сельчанин выслушал приговор суда за угон ассенизаторной машины для работ по хозяйству

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48-летний житель села Ельники ответил в суде за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. На скамью подсудимых его привели хлопоты по хозяйству.
По информации МВД по РМ, следствие установило, что в октябре прошлого года обвиняемый попросил у знакомого во временное пользование ассенизаторную автомашину на базе «ГАЗ-53» для откачки канализации у себя в хозяйстве. Но при этом сельчанин не имел соответствующей категории в водительском удостоверении, поэтому владелец автомобиля ему отказал.
Тогда фигурант дела приехал в Краснослободск к месту парковки нужной техники. Воспользовавшись отсутствием владельца, через незапертую дверь кабины он проник в салон, оставленными в замке зажигания ключами завел двигатель и выехал к себе домой.
Выполнив необходимые работы, мужчина вернул автомобиль на прежнее место, но с небольшими повреждениями цистерны.
После проведенного разбирательства вину в содеянном житель Мордовии не признал. Тем не менее, суд вынес обвинительный приговор – мужчине было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.
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