В саранский Иоанно-Богословский Собор доставят икону святителя Николая Чудотворца с частицей мощей

Сегодня в старейший храм Мордовии – саранский Иоанно-Богословский Собор доставят икону святителя Николая Чудотворца с частицей мощей.

Святыня будет доступна для поклонения ежедневно до 9 июня включительно. Каждый желающий сможет прикоснуться к иконе и вознести молитвы.