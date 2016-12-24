В саранский Иоанно-Богословский Собор доставят икону святителя Николая Чудотворца с частицей мощей

Социум

Сегодня в старейший храм Мордовии – саранский Иоанно-Богословский Собор доставят икону святителя Николая Чудотворца с частицей мощей.

Святыня будет доступна для поклонения ежедневно до 9 июня включительно. Каждый желающий сможет прикоснуться к иконе и вознести молитвы.  

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