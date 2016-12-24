В Мордовии в этом году капитально отремонтируют 10 школ и два учреждения СПО

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В Мордовии реализуется федеральный проект «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». Он направлен на комплексное обновление учреждений образования. Это позволит школьникам учиться в современных и комфортных условиях.
В Мордовии в этом году капитально отремонтируют 10 школ и два учреждения среднего профессионального образования. Так, в настоящее время работы идут в средней школе №8 г. Саранска.
Строители демонтировали старые напольные покрытия, потолки и дверные блоки. В школе капитально отремонтируют кровлю и фасад. Приведут в порядок системы водоснабжения, канализации и отопления. Заменят окна и двери, отремонтируют входные группы и лестничные марши.
Все работы планируется завершить к началу нового учебного года.
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