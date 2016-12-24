В Мордовии в этом году капитально отремонтируют 10 школ и два учреждения СПО

В Мордовии реализуется федеральный проект «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». Он направлен на комплексное обновление учреждений образования. Это позволит школьникам учиться в современных и комфортных условиях.

В Мордовии в этом году капитально отремонтируют 10 школ и два учреждения среднего профессионального образования. Так, в настоящее время работы идут в средней школе №8 г. Саранска.

Строители демонтировали старые напольные покрытия, потолки и дверные блоки. В школе капитально отремонтируют кровлю и фасад. Приведут в порядок системы водоснабжения, канализации и отопления. Заменят окна и двери, отремонтируют входные группы и лестничные марши.

Все работы планируется завершить к началу нового учебного года.