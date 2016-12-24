В Мордовии на рекультивацию свалок направят свыше 75 миллионов рублей

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В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
Об этом по итогам прошедшего заседания кабинета министров Мордовии в телеграм сообщил и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев.
В рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» в республике на рекультивацию свалок выделяется 75,6 млн рублей.
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В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
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