В Мордовии особая экономическая зона «Система» пополнится двумя новыми резидентами

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В Саранске на заседании комитета по улучшению инвестиционного климата поддержали два новых проекта, которые будут реализованы на территории особой экономической зоны «Система». Об этом в телеграм сообщил и.о. Председателя Правительства РМ. Батыр Эмеев.
«Компания «Световые Инновационные Системы» инвестирует около 250 млн рублей в создание предприятия по выпуску декоративных, осветительных опор и утилитарных светильников.
Компания «Контролс Компонентс» представила проект по производству контрольно-измерительных приборов, емкостного оборудования и центробежных систем. Объем инвестиций превысит 280 млн рублей. Он имеет ключевое значение с точки зрения импортозамещения — речь идет о производстве оборудования, которое ранее закупалось в Европе.
«Оба проекта поддержаны единогласно, - отметил Батыр Эмеев. - Главное — не просто одобрить, а довести до результата. Это важно для республики и людей, которые здесь живут».
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