Поздравление Главы Мордовии с Днём фармацевтического работника

Акция «Сад Памяти»
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Уважаемые сотрудники фармацевтической отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд - значимый вклад в здоровье и благополучие жителей Мордовии и всей страны. Вы обеспечиваете бесперебойную поставку качественных медицинских препаратов, а это основа лекарственной безопасности.
В Мордовии фармацевтическая отрасль активно развивается. Она объединила науку и производство. В этом году при поддержке Президента России Владимира Путина мы открыли Федеральный центр развития биотехнологий и медицины, где созданы условия для передовых научных исследований. Он уже стал важным звеном в укреплении отечественной фарминдустрии.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и энергии для новых свершений!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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