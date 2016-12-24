Поздравление Главы Мордовии с Днём фармацевтического работника

Социум

Уважаемые сотрудники фармацевтической отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш труд - значимый вклад в здоровье и благополучие жителей Мордовии и всей страны. Вы обеспечиваете бесперебойную поставку качественных медицинских препаратов, а это основа лекарственной безопасности.

В Мордовии фармацевтическая отрасль активно развивается. Она объединила науку и производство. В этом году при поддержке Президента России Владимира Путина мы открыли Федеральный центр развития биотехнологий и медицины, где созданы условия для передовых научных исследований. Он уже стал важным звеном в укреплении отечественной фарминдустрии.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и энергии для новых свершений!


        
Глава Республики Мордовия                                  А. Здунов

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Акция «Сад Памяти»

В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

«KazanForum-2025»

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия

«Это наше достояние!»

В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева

1
Заказать рекламу
1
1
1