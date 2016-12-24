Поздравление Главы Мордовии с Днём фармацевтического работника

Уважаемые сотрудники фармацевтической отрасли!



Поздравляю вас с профессиональным праздником!



Ваш труд - значимый вклад в здоровье и благополучие жителей Мордовии и всей страны. Вы обеспечиваете бесперебойную поставку качественных медицинских препаратов, а это основа лекарственной безопасности.



В Мордовии фармацевтическая отрасль активно развивается. Она объединила науку и производство. В этом году при поддержке Президента России Владимира Путина мы открыли Федеральный центр развития биотехнологий и медицины, где созданы условия для передовых научных исследований. Он уже стал важным звеном в укреплении отечественной фарминдустрии.



Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и энергии для новых свершений!







Глава Республики Мордовия А. Здунов