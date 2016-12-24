Проекты из Мордовии получили поддержку от Росмолодежь.Гранты на сумму более 13 миллионов рублей

Репортер

Подведены итоги конкурса Росмолодежь.Гранты 1 сезон. Всего от нашей республики на конкурс было представлено 88 проектов, 29 из которых получили грантовую поддержку на сумму более 13 миллионов  рублей.

Среди них есть научно-исследовательские проекты, программы развития семейных и патриотических ценностей, различные образовательные интенсивы и даже проект по созданию виртуальной лаборатории по физиологии «Доктор VR», а также научной школы по регенеративной медицине и клеточным технологиям «LabCell».

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«KazanForum-2025»

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия

Акция «Сад Памяти»

В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

«Это наше достояние!»

В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева

1
Заказать рекламу
1
1
1