Проекты из Мордовии получили поддержку от Росмолодежь.Гранты на сумму более 13 миллионов рублей

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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
Подведены итоги конкурса Росмолодежь.Гранты 1 сезон. Всего от нашей республики на конкурс было представлено 88 проектов, 29 из которых получили грантовую поддержку на сумму более 13 миллионов рублей.
Среди них есть научно-исследовательские проекты, программы развития семейных и патриотических ценностей, различные образовательные интенсивы и даже проект по созданию виртуальной лаборатории по физиологии «Доктор VR», а также научной школы по регенеративной медицине и клеточным технологиям «LabCell».
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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
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