Самозанятые и предприниматели Мордовии представили свою продукцию в «Ночь музеев»

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживают бизнес Мордовии. Самозанятые и предприниматели региона, которые благодаря национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» получают господдержку, представили свои изделия на ежегодной международной акции, приуроченной в этом году к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Для гостей была подготовлена обширная познавательная и развлекательная программа: тематические экскурсии, квесты, интерактивные выставки, мастер-классы и творческие выступления.

Акция в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи стала настоящим праздником для творческих и предприимчивых жителей региона. Мероприятие дало возможность самозанятым представить свою продукцию, показать свои таланты, а также обменяться опытом и идеями.

Бизнес представил разнообразную продукцию: от ремесленных изделий и художественных работ до авторских изделий, созданных с душой и любовью. Каждый из мастеров поделился своей историей, рассказав о том, как они пришли к предпринимательству и что вдохновляет их на создание уникальных товаров.

Посетители смогли не только оценить работы самозанятых, но и узнать больше о процессе их создания.

Обо всех мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса Мордовии, можно узнать по телефону «горячей линии» в Саранске: 24-77-77.