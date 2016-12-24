Юные спортсмены из Мордовии выступили в суперфинале турнира ПФО по баскетболу 3х3

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Турнир в Перми собрал учеников школ из населенных пунктов с численностью населения до 100 тысяч человек и студентов колледжей - по 14 команд в каждой категории.
По итогам двух игровых дней были определены победители и призеры турнира.
В результате напряженной борьбы баскетболисты из Кемлянской школы им. Е.В.Тягушева заняли 4 место, девушки из этой же школы - 6 место.
Также на 6 месте оказались девушки из Ичалковского педагогического колледжа. Юноши из Саранского электромеханического колледжа среди команд СПО смогли занять только 10 место.
Напомним, в апреле наши студенты завоевали бронзовые награды Суперфинала СПО по баскетболу 3х3 среди команд вузов.
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В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
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