Юные спортсмены из Мордовии выступили в суперфинале турнира ПФО по баскетболу 3х3

Турнир в Перми собрал учеников школ из населенных пунктов с численностью населения до 100 тысяч человек и студентов колледжей - по 14 команд в каждой категории.

По итогам двух игровых дней были определены победители и призеры турнира.

В результате напряженной борьбы баскетболисты из Кемлянской школы им. Е.В.Тягушева заняли 4 место, девушки из этой же школы - 6 место.

Также на 6 месте оказались девушки из Ичалковского педагогического колледжа. Юноши из Саранского электромеханического колледжа среди команд СПО смогли занять только 10 место.

Напомним, в апреле наши студенты завоевали бронзовые награды Суперфинала СПО по баскетболу 3х3 среди команд вузов.