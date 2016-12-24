105 человек стали финалистами конкурса «Лидеры России. Политика»

15 мая завершил работу очный этап конкурса «Лидеры России. Политика». На протяжении четырех дней в Мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье проходил цикл оценочных мероприятий, по итогам которых среди участников, получивших приглашение в полуфинал, были отобраны лучшие 105 человек. Теперь они продолжат обучение в рамках образовательной программы проекта.

В закрытии очного этапа принял участие первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, поблагодаривший членов Наблюдательного совета конкурса и наставников. «Самое ценное в наших проектах – это время наставников, лучших управленцев и лучших политиков страны. Это люди с уникальным опытом. То, что они это время используют, чтобы передать свой опыт и знания молодым коллегам, стоит огромной благодарности», – отметил Сергей Кириенко.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев в своем выступлении особенно подчеркнул, что те участники полуфинала, которые не попадут на обучение, все равно останутся в зоне внимания. «Выступая на открытии, я говорил о том, что в этом конкурсе мы видим очень большую кадровую линейку и мы смотрим людей и будем включать их в нашу партийную инфраструктуру, в партийную работу. И конечно, во всем, что касается наших законодательных собраний, наших представительных органов власти, местного самоуправления, мы уже понимаем, что вы – наш резерв. И мы, естественно, будем обращать внимание не только на тех, кто попадет в финал, но и на тех, кто уже дошел до полуфинала», – обратился он к участникам мероприятия, напомнив о механизме предварительного голосования в партии «Единая Россия», в котором могут принять участие и полуфиналисты конкурса.

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков обратил внимание на позитивные изменения в организации второго сезона конкурса.

«Пять лет назад я тоже был наставником, а до этого приезжал на площадку очного этапа, общался с участниками. И потому могу сравнивать: если в первом сезоне конкурс уже был результативен, но все же было видно, что он только появился на свет. На новом этапе учтен позитивный опыт, при этом программа значительно усовершенствована. Это касается и системы отбора, и обучения, практической подготовки участников. Особо радует, что в обучении примет участие гораздо большее число участников – приобретут новые знания и навыки, подружатся, найдут единомышленников. Такую динамику развития важно сохранить и впредь», – отметил Александр Жуков.

Заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая отметила высокую значимость конкурса для достижения стратегических целей России. А участники, добившиеся успеха на конкурсе, получают шанс включиться в работу по их достижению.

«Название конкурса "Лидеры России. Политика" неслучайно начинается со слова "лидер". Лидер России – это Владимир Владимирович Путин. И наш проект сформирован именно в рамках его целеполагания, исходящего из уверенности в том, что такая большая, могучая страна, как наша, от Камчатки до Калининграда, может и должна жить в едином ритме, общим служением и верой в будущее. И вы – именно те счастливые молодые люди, которые имеют возможность прийти в эту команду. Команду тех, кто принимает на себя ответственность за страну. Государственная политика определяется на уровне президента, на уровне правительства, но каждый из вас, придя на этот конкурс, получил уникальную возможность влиять на нее», – подчеркнула Яровая.

Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Наблюдательного совета конкурса Валерий Фадеев в своем выступлении напомнил о том, что самые важные оценки эффективности конкурса вынесет политическая практика ближайших лет и они будут зависеть от успешности работы нынешних финалистов.

«Главное – это долгосрочные результаты, которых еще только предстоит достичь. В том числе – успешность выхода нынешних финалистов конкурса на пространство реальных политических решений, реальной работы с людьми. Им предстоит служба Отечеству, народу, его вере и культуре. Она потребует многого, но многое и даст – в первую очередь чувство сопричастности, чувство того, что удалось сделать все возможное для своей Родины», – акцентировал внимание Валерий Фадеев.

Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики, член фракции ЛДПР Сергей Каргинов напомнил о том, что результативность конкурса стала возможной благодаря грамотно выстроенному взаимодействию между организаторами.

«Механизм отбора был очень грамотно спланирован: в его подготовке удалось объединить ресурсы платформы "Россия – страна возможностей", а также Президентской академии и Экспертного института социальных исследований. Это очень разные структуры, с разными задачами и взглядами, но вместе их усилия дали очень мощный синергетический эффект – методическая база конкурса, его организационная схема проведения были более чем на высоте. В результате этого удалось организовать отбор очень сильной когорты участников. Уже на стадии полуфинала было видно, что здесь в большинстве своем люди одновременно и волевые, и интеллектуальные», – отметил Сергей Каргинов.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров особо остановился на изменениях в образовательной программе проекта в нынешнем сезоне.

«В нынешнем сезоне был существенно увеличен объем предстоящей финалистам программы обучения – теперь это около 500 учебных часов, разбитых на шесть профильных модулей, которые включат в себя информацию о современных подходах к политическому управлению, медиакоммуникациях, нормотворчестве, особенностях межконфессионального и межнационального диалога, социального проектирования. Но особенно важно, что теперь образовательная программа стала, по сути, частью конкурсного отбора – только ее успешное прохождение даст финалисту право претендовать на победу в проекте», – заключил Алексей Комиссаров.

Напомним, программу очного этапа конкурса «Лидеры России. Политика» 12 мая открыло контрольное тестирование, в ходе которого участникам необходимо было подтвердить результаты, полученные в ходе тестов дистанционного этапа. Затем, с 13 по 15 мая, проходил цикл оценочных мероприятий, по итогам которых и был определен пул финалистов.

Кроме того, на площадке прошел ряд панельных дискуссий, в том числе с победителями первого сезона, наставниками конкурса, участниками первого потока программы «Время героев». Состоялись выступления главного редактора журнала «Россия в глобальной политике», научного директора Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федора Лукьянова и заместителя председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олега Матвейчева, заместителя директора НИИ развития коммуникации, директора центра международных стратегических исследований Дипломатической академии МИД РФ Валентины Комлевой. Также частью программы полуфинала стала социальная акция – субботник на территории четырех военных госпиталей.