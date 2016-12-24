В УФСБ России по Республике Мордовия назначен новый начальник Управления

Указом Президента Российской Федерации от 6 мая 2025 года начальником УФСБ России по Республике Мордовия назначен полковник Виталий Алексеевич Холюшкин.

Виталий Холюшкин родился в 1974 году в Ставропольском крае. Службу в органах безопасности Российской Федерации проходит с 1996 года. До назначения в г. Саранск занимал руководящие должности в УФСБ России по Ставропольскому и Пермскому краям, Чеченской Республике и Воронежской области.

Этим же указом генерал-майор Дмитрий Сергеевич Лукьянов освобожден от занимаемой должности и переведен на новое место военной службы.