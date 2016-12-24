17 мая в столице Мордовии на набережной реки Инсар пройдет гастрономический фестиваль

Лучшие рестораны и кафе Саранска предложат публике блюда на мангале, здесь развернется ярмарка цветов и рассады, будут организованы мастер-классы от мордовских мастеров.

Для гостей подготовлена музыкально-развлекательная программа с живой музыкой и конкурсами.

В этот день на набережной было запланировано открытие спортивной площадки по падел-теннису (динамичный симбиоз тенниса и сквоша). Но ее открытие перенесли на июнь.

Гастрономический фестиваль начнет работу в 12:00.