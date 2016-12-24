Глава Мордовии провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Бахрейн в РФ

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Глава Мордовии Артём Здунов 15 мая на полях XVI Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum» провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Бахрейн в РФ Ахмедом Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати. Во встрече принял участие ректор МГУ имени Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

Мордовский госуниверситет готовится заключить соглашение о стратегическом сотрудничестве с компаниями Бахрейна, оно будет направлено, в том числе, на реализацию совместных программ, исследовательских и научно-образовательных проектов. Ранее Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бахрейн в РФ высказывал заинтересованность в подготовке специалистов по русскому языку, в области биотехнологий, информационных технологий, фармацевтики и медицины.

Кроме того, достигнута договоренность о продвижении биотехнологических продуктов на рынок стран Персидского залива.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы поставок в Королевство Бахрейн продукции республиканских предприятий. В частности, речь шла о поставках фанеры, гибких солнечных модулей, автоматизированных систем хранения и передвижных мастерских.

Стороны договорились продолжить деловые контакты в рамках предстоящей бизнес-миссии предпринимателей Бахрейна в Россию.

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