Артём Здунов провел встречу с заместителем министра промышленности и технологий Турецкой Республики Мухаммедом Касым Гёнюллю

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Глава Мордовии Артём Здунов 15 мая на полях XVI Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum» провел встречу с заместителем министра промышленности и технологий Турецкой Республики Мухаммедом Касым Гёнюллю.

Турецкая Республика является одним из основных торговых партнеров Республики Мордовия, и регион заинтересован в дальнейшем укреплении и расширении торгово-экономического сотрудничества. В 2024 году торговый оборот между Мордовией и Турецкой Республикой составил 11 млн. долл. США.

В ходе встречи обсуждались вопросы поставок в Турецкую Республику продукции мордовских предприятий. Особый интерес у турецкой стороны вызвали гибкие солнечные панели и ремонтные мастерские, которые могут выпускаться на шасси различных автомобилей. Стороны договорились продолжить деловые контакты и в дальнейшем выйти на совместные взаимовыгодные проекты.

Руководитель Мордовии пригласил турецких коллег с посетить республику с бизнес-миссией для более предметного знакомства с промышленным и инвестиционным потенциалом региона.

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