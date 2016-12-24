На «KazanForum» прошли переговоры о сотрудничестве Мордовии и ОЭЗ «Иннополис»

В рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» делегация Мордовии во главе с Артёмом Здуновым провела переговоры о перспективах сотрудничества республики с татарстанской особой экономической зоной «Иннополис». В переговорах приняли участие генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов, исполняющий обязанности Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев, а также члены кабинета министров Мордовии.



Напомним, особая экономическая зона «Иннополис» была создана в Татарстане в 2012 году. В настоящее время в ее составе свои проекты реализуют 342 высокотехнологичные компании, включая 136 резидентов, 59 партнеров и 147 стартапов. Из них 42 компании входят в реестр малых технологических предприятий. Совокупный объём инвестиций нарастающим итогом составил 214,9 млрд рублей, годовая выручка компаний — 64,6 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест превысило 11 200.

ОЭЗ «Иннополис» продолжает активно развиваться, расширяя инфраструктуру, включая строительство новых технопарков и развитие производственных зон. Наряду с ОЭЗ важной частью экосистемы Иннополиса является Университет Иннополис, специализирующийся, в том числе, на подготовке специалистов в области информационных технологий и робототехники.



В ходе переговоров стороны обсудили перспективы поставок строительных материалов, произведенных в Мордовии, для развития производственных мощностей ОЭЗ «Иннополис». Свою продукцию представили генеральный директор ООО «Виолет» Александр Земченко и коммерческий директор АО «Лато» Ахат Бексеитов.