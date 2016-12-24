Республиканский госпиталь стал призером Всероссийского конкурса «Лучший госпиталь ветеранов войн»

«Это наше достояние!»
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Награду от министра здравоохранения России Михаила Мурашко получил главный врач Республиканского госпиталя Ренат Аширов. «Здесь герои получают самое лучшее, что может сегодня предоставить им медицина», - сказал Михаил Мурашко. Министр отметил высокий уровень профессионализма и преданность делу мордовских медиков.
В Республиканском госпитале ведется реабилитация пациентов по разработанным индивидуальным комплексным программам. В медучреждении используются новейшие методы и средства диагностики и лечения.
«Хочу выразить искреннюю благодарность всему коллективу за их самоотверженность и чуткое отношение к нашим героям. А ребятам желаем крепкого здоровья и скорейшего восстановления! Вы - наша гордость!» - сказал Ренат Аширов.
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