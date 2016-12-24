Республиканский госпиталь стал призером Всероссийского конкурса «Лучший госпиталь ветеранов войн»

Награду от министра здравоохранения России Михаила Мурашко получил главный врач Республиканского госпиталя Ренат Аширов. «Здесь герои получают самое лучшее, что может сегодня предоставить им медицина», - сказал Михаил Мурашко. Министр отметил высокий уровень профессионализма и преданность делу мордовских медиков.

В Республиканском госпитале ведется реабилитация пациентов по разработанным индивидуальным комплексным программам. В медучреждении используются новейшие методы и средства диагностики и лечения.

«Хочу выразить искреннюю благодарность всему коллективу за их самоотверженность и чуткое отношение к нашим героям. А ребятам желаем крепкого здоровья и скорейшего восстановления! Вы - наша гордость!» - сказал Ренат Аширов.