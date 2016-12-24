Мордовия – Турция: «У нас большой потенциал, чтобы развивать сотрудничество дальше»

Глава Мордовии Артём Здунов 15 мая на полях XVI Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum» провел встречу с заместителем министра торговли Турецкой Республики Махмудом Гюржданом.



Артем Здунов подчеркнул: Турецкая Республика является одним из основных торговых партнеров Мордовии, и регион заинтересован в дальнейшем укреплении и расширении торгово-экономического сотрудничества. В 2024 году торговый оборот между Мордовией и Турецкой Республикой составил 11 млн. долл. США.



В ходе встречи обсуждались вопросы поставок в Турецкую Республику светотехнической, резинотехнической, кабельно-проводниковой продукции, строительных материалов, изделий пищевой промышленности. С презентациями выступили руководитель Минсельхоза Мордовии Сергей Канаев, руководители республиканских предприятий «Лато», «Плайтерра», «Сарансккабель», «ТКМ».



Артём Здунов пригласил турецких коллег посетить республику с бизнес-миссией для более плотного знакомства с регионом и потенциальными торговыми партнерами.



Мордовия тоже будет готовить делегацию в Турцию. «У нас большой потенциал, чтобы развивать сотрудничество дальше», - подчеркнул Глава республики.



Вся промышленная линейка Мордовии в ближайшее время будет представлена турецкой стороне на площадке Турецко-Российского делового совета.