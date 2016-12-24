Мордовия продолжит сотрудничество с ПАО «КАМАЗ»

Глава Мордовии Артём Здунов 15 мая на полях XVI Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum» провел встречу с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным. Обсуждались вопросы увеличения объема поставок и расширения номенклатуры поставляемой продукции предприятиями Республики Мордовия. В первом квартале этого года темп роста объемов поставок составил 288% к соответствующему периоду прошлого года (основную долю прироста дали заводы «Электровыпрямитель» и «Резинотехника»).

Также речь шла об участии ПАО «КАМАЗ» в обновлении троллейбусного и автобусного парка Саранска. Стороны договорились о закупке в этом году 25 троллейбусов и 10 автобусов на газомоторном топливе.

Еще одной темой встречи стало развитие кооперационных связей с мордовской компанией «Верстакофф». В прошлом году на этом форуме представители КАМАЗа заинтересовались ремонтными мастерскими «Верстакофф», сделанными на шасси МАЗ. По просьбе заказчика компания разработала два опытных образца техники на шасси КАМАЗ. По итогам встречи стороны договорились продолжить сотрудничество – «Верстакофф» получит большой заказ от КАМАЗа. Также обсуждался вопрос локализации в республике производства передвижных ремонтных мастерских на базе шасси автомобилей КАМАЗ.

Во встрече приняли участие и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев, первый заместитель Председателя Правительства РМ Наталья Таркаева, министр экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин, и.о. министра промышленности, науки и новых технологий РМ Александр Давыдкин, генеральный директор ООО «ТПК «Верстакофф» Игорь Силин.