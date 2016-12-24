В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей

15 апреля в рамках расширенного заседания Президиума Государственного Совета, которое прошло под председательством Президента России Владимира Путина, в Мордовии запущено производство гибких солнечных модулей. В работе заседания в режиме видеоконференции принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

Проект реализуется «РОСНАНО» совместно с региональным Правительством. В настоящее время завод уже производит гибкие модули из кристаллических ячеек, новое роботизированное предприятие будет выпускать фотовольтаические панели с использованием передовой технологии вакуумного напыления селенида индия, галлия и меди (CIGS).

Представляя проект главе государства, заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин отметил, что такая передовая тонкопленочная технология позволяет устанавливать модули на поверхностях зданий с минимальными несущими способностями без нарушения целостности кровель и архитектурного облика строений.

Запуск производства позволит реализовать серьезный потенциал солнечной энергетики в ЖКХ и многих других отраслях – промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, строительстве и туризме. Гибкие солнечные модули под маркой «SteelSun», произведенные по уникальной технологии вакуумного напыления, в разы легче и тоньше традиционных, с использованием стекла.

«Мощность первого завода 10 МВт в год – это 100 000 кв. метров панелей и около 1000 крыш и фасадов многоквартирных и индивидуальных домов ежегодно. Цепочки поставок материалов и комплектующих для работы и дальнейшего развития производства налажены и осваиваются в РФ. Производство компактных солнечных панелей – доступное решение для микрогенерации, особенно для энергодефицитных регионов, ЖКХ, сетевой инфраструктуры и конечного потребителя. Оно снижает нагрузку на тарифы, стимулирует локальные инвестиции, - отметил председатель правления УК «РОСНАНО» Сергей Куликов. – Благодарю команду Главы Мордовии за сотрудничество – это уже третий объект на благодатной мордовской земле. Поздравляю наших высококлассных специалистов с запуском!»

Президент страны поинтересовался у генерального директора предприятия Дмитрия Крахина о преимуществах технологии. «Гибкие солнечные модули позволяют вырабатывать электроэнергию в месте ее непосредственного потребления», - подчеркнул он.

«Уверен, коллеги во многих регионах услышат о проекте, который реализуется в Мордовии, обратят на него внимание. Желаю вам успехов!» - сказал Владимир Путин.

Глава Мордовии Артём Здунов и Сергей Куликов осмотрели производственную площадку. Было отмечено, что в сфере ЖКХ установка солнечной генерации обеспечит стабильное энергоснабжение и снизит расходы на электроэнергию. Важно, что большая часть этих систем не имеет аналогов в России и СНГ. Более того, отечественные модули превосходят по характеристикам многие импортные образцы. Общий объем инвестиций в проект превысил 620 млн рублей. При полной загрузке проекта будет обеспечено 40 новых рабочих мест.

«Мордовия плодотворно сотрудничает с «РОСНАНО» по разработке и продвижению многих технологических проектов по импортозамещению и укреплению технологического суверенитета страны, - подчеркнул руководитель республики. – Новое инновационное производство – это актуальный, растущий сегмент, который поможет укрепить позиции России в этом направлении. Работаем совместно с компанией, опираясь на разработки ученых Мордовии и базу по подготовке высококвалифицированных кадров».