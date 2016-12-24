Свердловский «дроппер» деньгами ответит за пособничество при хищении миллиона рублей у саранского пенсионера

Инновационный проект
В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
Житель Свердловской области, передавший в пользование телефонным аферистам свою банковскую карту, понесет финансовое наказание.
По информации прокуратуры РМ, пожилой житель Саранска попался на удочку мошенников и под предлогом защиты сбережений от несанкционированных списаний лишился более 1 миллиона рублей. Похищенные у пенсионера денежные средства были выведены на определенные банковские карты.
Правоохранительными органами личность владельца одной из банковских карт была установлена. Им оказался «дроппер» из Свердловской области.
Прокурором Октябрьского района Саранска в интересах пенсионера в суд было направлено исковое заявление о взыскании с владельца банковской карты неосновательного обогащения.
Суд исковые требования прокурор удовлетворил.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
Команда Мордовии победила на юбилейной Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО»
В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева