Свердловский «дроппер» деньгами ответит за пособничество при хищении миллиона рублей у саранского пенсионера

Житель Свердловской области, передавший в пользование телефонным аферистам свою банковскую карту, понесет финансовое наказание.

По информации прокуратуры РМ, пожилой житель Саранска попался на удочку мошенников и под предлогом защиты сбережений от несанкционированных списаний лишился более 1 миллиона рублей. Похищенные у пенсионера денежные средства были выведены на определенные банковские карты.

Правоохранительными органами личность владельца одной из банковских карт была установлена. Им оказался «дроппер» из Свердловской области.

Прокурором Октябрьского района Саранска в интересах пенсионера в суд было направлено исковое заявление о взыскании с владельца банковской карты неосновательного обогащения.

Суд исковые требования прокурор удовлетворил.