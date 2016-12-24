Открыт прием заявок на конкурс «Лучшие товары Мордовии»

Репортер

Республиканский конкурс «Лучшие товары Мордовии» является ежегодным и проводится в рамках Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В нем могут принять участие предприятия и организации различных организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство продукции или оказание услуг на территории республики.

Конкурс проводится по нескольким номинациям:

- продовольственные товары
- промышленные товары для населения
- продукция производственно-технического назначения
- изделия народных и художественных промыслов
- услуги для населения
- услуги производственно-технического назначения
- товары и услуги для детей.

Организации-победители регионального этапа получают право участия в федеральном  конкурсе «100 лучших товаров России». Более подробную информацию об участие в конкурсе можно получить по телефону: (8342) 35-72-94.

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