Открыт прием заявок на конкурс «Лучшие товары Мордовии»

Республиканский конкурс «Лучшие товары Мордовии» является ежегодным и проводится в рамках Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В нем могут принять участие предприятия и организации различных организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство продукции или оказание услуг на территории республики.

Конкурс проводится по нескольким номинациям:

- продовольственные товары

- промышленные товары для населения

- продукция производственно-технического назначения

- изделия народных и художественных промыслов

- услуги для населения

- услуги производственно-технического назначения

- товары и услуги для детей.

Организации-победители регионального этапа получают право участия в федеральном конкурсе «100 лучших товаров России». Более подробную информацию об участие в конкурсе можно получить по телефону: (8342) 35-72-94.