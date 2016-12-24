«7яФЕСТ» вновь ознаменуется Парадом семей

С 25 мая по 1 июня в Москве и 17 регионах страны будет проходить Всероссийская неделя семьи «7яФЕСТ».

Восемь дней будут посвящены семье и ее традициям, добрым делам и совместно проведенному времени в кругу родных и близких, полезным встречам с известными людьми. Кульминацией этой недели станет Парад семей, который пройдет по улицам российских городов, включая Саранск.

В столице Мордовии и районах республики будут организованы творческие встречи и мастер-классы, выставки, викторины о семейных ценностях, концерты, семейные спортивные состязания, ярмарки семейных традиций и ремесел и многое другое.

В минувшем году мероприятия недели семьи объединили более 200 тысяч человек.