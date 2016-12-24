В Мордовии более 8 тысяч человек провели скрининговые исследования на антитела к вирусу гепатиту С

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В Мордовии с 2025 года приступили к реализации нового федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
В его рамках пациентов с подтвержденным заболеванием обеспечат необходимыми препаратами в амбулаторных и стационарных условиях. Для этого увеличат поставки лекарств и сформируют Федеральный регистр больных вирусным гепатитом, который позволяет вести учет пациентов, всесторонний анализ клинических данных и данных по охвату и эффективности противовирусной терапии.
В Мордовии за первый квартал этого года у 61 пациента с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии, достигнут устойчивый вирусологический ответ. Более 8 тысяч человек в возрасте 25 лет и старше провели скрининговые исследования на антитела к гепатиту С, которые делаются один раз в 10 лет путем определения суммарных антител к вирусу.
Кроме того, в республике обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение в него данных о пациентах.
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В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
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