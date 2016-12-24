«Храм должен быть в душе, в нашем обществе» - в Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников

В конце минувшего года в Саранске открылся Духовно-просветительский центр «Россия – наша история». Это новое пространство предназначено для проведения образовательно-просветительских мероприятий с молодежью. 10 апреля на его площадке прошло первое такое занятие. В нем принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

Приветствуя участников, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий поблагодарил руководителя республики за инициативу создания центра, а МГУ им. Н.П. Огарева за предоставленную площадку. Он отметил важность церковно-государственного партнерства – в Мордовии оно закреплено действующими соглашениями между церковью и различными ведомствами: «Сегодняшнее событие очень важно – мы вновь возвращаемся к традициям добра, духовности и света, выполняем установки нашего Президента по сохранению и преумножению духовно-нравственных ценностей, прививая их будущим поколениям».

Митрополит рассказал также, что Мордовия – единственный регион, где реализуется образовательная программа «Диалоги», поддержанная патриархом Кириллом. К ее реализации уже подключились 860 школ.

Артём Здунов подчеркнул важность проходящего мероприятия. «Храм должен быть в душе, в нашем обществе. Почему нам это нужно? Идет война между родственными народами. Оказывается, за какие-то 20-25 лет можно разобщить людей. Можно даже пытаться разорвать веру, оторвать храмы друг от друга, священнослужителей, родственников. Все это получится, если этому не противодействовать. Но на нашей стороне – лики этих святых. Каждый из них совершал подвиги, которые остались в нашей памяти», - подчеркнул Артём Здунов. Он отметил также, что все герои когда-то были простыми школьниками, но уже в юном возрасте они были надежными друзьями, людьми с совестью.

Ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко поделился: «Хорошо, что вопросы духовности и нравственности будут доноситься до молодежи именно на площадке вуза. Это прекрасное пространство для благих дел!»

Учитель начальных классов саранской школы № 30 Татьяна Шелтукова поблагодарила, что появился такой центр для педагогов, объединенных идеей духовно-нравственного воспитания детей.

«У меня сейчас первоклашки. Я задаюсь вопросом: как их поставить на правильную дорогу, чтобы они становились настоящими гражданами своей страны, обретали духовность? Современная молодежь имеет свою точку зрения. А на этой площадке у нас есть возможность говорить о России, глядя на святых, помня их подвиги», - подчеркнула педагог.

В Чамзинском лицее №1 с 2014 года проходит фестиваль творчества «Лики добра». Почти за десять лет он вышел на республиканский уровень, а в текущем году посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.

«Рада, что наш проект актуален сейчас, идет в ногу с общероссийской повесткой сохранения духовно-нравственных ценностей. О нашем опыте будем рассказывать педагогам республики на мероприятиях Духовно-просветительского центра», - поделилась планами учитель истории и обществознания лицей № 1 Галина Труханова.

Восьмиклассница лицея Валерия Казаева стала участницей всероссийской акции «История России в Великих Святых» партпроекта «Мир Возможностей». Девочка проводит просветительские уроки для сверстников, организовала конкурс рисунков, ведет исследовательскую работу о жизнях великий русских подвижников и защитников Родины. Свою деятельность она хотела бы продолжить и на площадке Духовно-просветительского центра.

Большому кораблю – большое плавание, а важному делу Духовно-просветительского центра – в добрый путь.