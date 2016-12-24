Парад Победы в Саранске можно посмотреть в прямой трансляции

Репортер

9 мая в Саранске пройдет торжественный парад в честь 80-летия Великой Победы!

Прямую трансляцию парада можно посмотреть в официальном паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте.

Начало в 10:00.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Это наше достояние!»

В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева

Акция «Сад Памяти»

В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

1
Заказать рекламу
1
1
1