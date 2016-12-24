Парад Победы в Саранске можно посмотреть в прямой трансляции

«Олимпиада заканчивается, а дружба только начинается»
Команда Мордовии победила на юбилейной Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО»
9 мая в Саранске пройдет торжественный парад в честь 80-летия Великой Победы!
Прямую трансляцию парада можно посмотреть в официальном паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте.
Начало в 10:00.
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