Александр Иванович Аниськин - Почетный гражданин Республики Мордовия

Глава республики Артём Здунов 8 мая побывал у жителя села Шингарино Ковылкинского района, участника Великой Отечественной войны Александра Ивановича Аниськина. Ему присвоено звание «Почетный гражданин Республики Мордовия».

«Гордимся вами! - сказал руководитель республики. – Для нас большая честь наградить вас! Спасибо за ваш труд».

Осенью 1944 года Александр Иванович был призван в ряды Советской Армии. До победного мая служил в учебном отряде Северного флота, входившем в состав действующей армии.

После войны он вернулся в родной район. 44 года отдал системе народного образования, работал учителем, завучем, директором школы, учил детей быть честными, трудолюбивыми, любить свою родную землю. В 1973 году Александру Ивановичу было присвоено звание «Заслуженный учитель МАССР».

Артём Здунов пожелал ветерану крепкого здоровья и долгих лет жизни.