Александр Иванович Аниськин - Почетный гражданин Республики Мордовия

«Храм должен быть в душе, в нашем обществе»
В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
Глава республики Артём Здунов 8 мая побывал у жителя села Шингарино Ковылкинского района, участника Великой Отечественной войны Александра Ивановича Аниськина. Ему присвоено звание «Почетный гражданин Республики Мордовия».
«Гордимся вами! - сказал руководитель республики. – Для нас большая честь наградить вас! Спасибо за ваш труд».
Осенью 1944 года Александр Иванович был призван в ряды Советской Армии. До победного мая служил в учебном отряде Северного флота, входившем в состав действующей армии.
После войны он вернулся в родной район. 44 года отдал системе народного образования, работал учителем, завучем, директором школы, учил детей быть честными, трудолюбивыми, любить свою родную землю. В 1973 году Александру Ивановичу было присвоено звание «Заслуженный учитель МАССР».
Артём Здунов пожелал ветерану крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Поделиться в соц. сетях:
В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Команда Мордовии победила на юбилейной Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО»
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО