Артём Здунов на премьере героико-патриотического спектакля: «Мы – народ-победитель!»

День Победы – священный праздник для каждого жителя нашей большой страны. «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» И это действительно так – несколько десятков миллионов жителей страны добились этой Великой Победы. День Победы – праздник всенародный!

В этом году мы отмечаем 80-летие с того 9 мая, когда советский народ одолел фашизм. История повторяется, и сейчас вновь русский мир противостоит нацизму.

Мордовия, как и вся страна, помнит подвиг советского народа, свято хранит историческую память о тех страшных событиях. Накануне 9 мая в Саранске состоялся показ героико-патриотического спектакля «На Безымянной высоте». Трепетное и правдивое отражение, живое воплощение тех великих событий прошло на «Огарев Арене».

Приветствуя зрителей этого масштабного представления, Глава Мордовии Артём Здунов отметил, что сегодня в Мордовии свершилось очень важное, народное дело – открыт памятник участникам специальной военной операции.

«Много-много раз мы говорим в школах, в семьях, о том, что героизм нашего народа, как бы он ни назывался – советский народ, русский народ, российский народ – основывается на подвиге наших предков, - подчеркнул руководитель республики. - Сегодня наши самые талантливые артисты, самые талантливые режиссеры, все мы постарались подготовить спектакль, который отнесет нас в далекие, суровые, роковые, но героические 40-е годы прошлого века. Чтобы мы поняли, что такое историческая память, что такое ответственность каждого из нас перед нашей историей. Чтобы наши сердца наполнились гордостью за наших дедов, прадедов, за наших родителей. И чтобы мы верили в победу. Мы народ победитель! Слава народу-победителю!»

В театрализованной постановке переплелось прошлое и настоящее – события Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Но их суть в одном – наш народ, как и прежде, борется с фашизмом.

Постановка рассказала зрителям о том, что пришлось пережить советскому народу – страшные, нечеловеческие испытания. Здесь промелькнул и подвиг нашего земляка Михаила Девятаева, и важнейшая работа фронтового кинооператора Владимира Сущинского, и строителей Сурского рубежа, и тех, кто в тылу приближал победу изнурительным трудом, и многих других героев Великой Отечественной войны. Финальная часть передавала радость людей от окончания войны, от наступления мира.

Этот спектакль – дань уважения всем, кто защищал Родину от фашистских захватчиков. Своей верой, силой духа, мужеством, достоинством и любовью к Родине завоевал Великую Победу. И напоминание молодому поколению, что надо следовать примеру героев, быть достойными памяти павших, любить и защищать свое Отечество.