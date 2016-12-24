В Мордовии в селе Сабанчеево к сетевому газу подключен Вечный огонь

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В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
В селе Сабанчеево Атяшевского района Мордовии в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром» к газовым сетям подключен Вечный огонь мемориала, посвященного жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В мероприятии приняли участие Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РМ Александр Голянин, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Саранск» и ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» Владислав Портнов и глава Атяшевского района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Константин Николаев.
Раньше огонь мемориала работал на сжиженном газе. Для его подключения к сетевому топливу проложен газопровод протяженностью 70 м и установлено газогорелочное устройство.
Частица пламени для зажжения Вечного огня доставлена с мемориального комплекса в Саранске.
«Накануне состоялась торжественная церемония одновременного зажжения 80 Вечных огней во всех федеральных округах. Всероссийская акция «Храним огонь Победы» продолжается, и сегодня мы подключили к газовым сетям очередной символ памяти. Теперь мы обслуживаем в Республике Мордовия 81 памятный огонь», – отметил Владислав Портнов.
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В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
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