Народный фронт в РМ разработал памятку для защиты от мошенников, проявляющих повышенную активность накануне Дня Победы

«Это наше достояние!»
В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
Народный фронт в Республике Мордовия разработал памятку для жителей, чтобы они могли распознать уловки мошенников. Аферисты маскируются под официальные организации и пользуются патриотической повесткой. Людей обманывают под предлогом получения социальных выплат, рассылки приглашений на парад и «уточнения данных» о погибших героях.
Ознакомьтесь с рекомендациями в карточках. В них – конкретные примеры мошенничества и простые правила, как защитить себя и близких.
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В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
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