Народный фронт в РМ разработал памятку для защиты от мошенников, проявляющих повышенную активность накануне Дня Победы

Репортер

Народный фронт в Республике Мордовия разработал памятку для жителей, чтобы они могли распознать уловки мошенников. Аферисты маскируются под официальные организации и пользуются патриотической повесткой. Людей обманывают под предлогом получения социальных выплат, рассылки приглашений на парад и «уточнения данных» о погибших героях.

Ознакомьтесь с рекомендациями в карточках. В них – конкретные примеры мошенничества и простые правила, как защитить себя и близких.

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