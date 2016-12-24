Народный фронт в РМ разработал памятку для защиты от мошенников, проявляющих повышенную активность накануне Дня Победы

Народный фронт в Республике Мордовия разработал памятку для жителей, чтобы они могли распознать уловки мошенников. Аферисты маскируются под официальные организации и пользуются патриотической повесткой. Людей обманывают под предлогом получения социальных выплат, рассылки приглашений на парад и «уточнения данных» о погибших героях.

Ознакомьтесь с рекомендациями в карточках. В них – конкретные примеры мошенничества и простые правила, как защитить себя и близких.