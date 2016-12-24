Общество «Знание» приглашает знатоков Мордовии присоединиться к новому сезону Чемпионата России по интеллектуальным играм

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Жители Мордовии могут принять участие во втором сезоне Чемпионата России Знание.Игра по интеллектуальным играм.
В новом сезоне пройдут турниры по спортивному «Что? Где? Когда?» в двух категориях: для школьников и студентов колледжей, а также для любителей интеллектуальных игр старше 18 лет.
Кроме того, Чемпионат России Знание.Игра вновь предложит викторины. Команды до 5 человек смогут проверить свою логику и фактические знания в вопросах разного формата — от ребусов до шарад. В этом направлении состязания также пройдут в двух возрастных категориях: «вузы» и «школы и колледжи».
Команды могут присоединиться к конкурсной гонке в любой момент, зарегистрировавшись для участия в Чемпионате на сайте. Следующая отборочная игра состоится уже 7 мая.
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