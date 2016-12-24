От жителей Мордовии ждут заявок на участие в фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»

Ключевая тематика фестиваля в этом году связана с Годом защитника Отечества в России. Молодым художникам предлагается создать граффити на тему одного из выбранных направлений: «Образ Победы», «Герои нашего времени», «Героическое прошлое в искусстве», «Поколение победителей». Традиционно участниками основного конкурса могут стать художники из регионов ПФО в возрасте от 18 до 35 лет.

Также в рамках фестиваля введена специальная номинация – «Стены смыслов». Участники этой номинации могут создать эскизы на следующие темы: «Киров – столица рассветов», «Киров – 650», «Хлынов – Вятка – Киров», «Молодежь – городу», «Связь поколений», «Мой герой», «#МыВместе».

Для участия необходимо заполнить заявку на сайте проекта, прикрепив эскиз конкурсной работы. От одного участника принимается не более 3 заявок в каждой из тематик. Прием заявок открыт до 25 апреля 2025 года. Представленные работы будет оценивать компетентное жюри – федеральные и региональные эксперты, авторитетные в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства.

Художники, чьи работы будут выбраны лучшими, получат возможность воплотить свои идеи на стенах зданий в 14 регионах Приволжского федерального округа.